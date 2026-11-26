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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Milagros de los Ángeles Mayeski García , una adolescente de 16 años que se encuentra ausente en Río Gallegos.
Según la información difundida por las autoridades, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez morena y tiene el cabello corto, de color castaño, hasta los hombros.
Al momento de ausentarse vestía un pantalón tipo baggy gris con rayas negras a los costados, marca Adidas; una remera negra con letras rojas y una campera negra marca North Face. También llevaba una mochila de color verde.
Desde la Policía solicitaron que cualquier dato que pueda contribuir a encontrarla sea comunicado de inmediato a la línea de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.
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