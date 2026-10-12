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La Policía de Santa Cruz activó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Mía Andrea Barrientos Vazquez, una adolescente de 17 años desaparecida en Río Gallegos.

Según la información difundida, la joven es de contextura delgada, tez trigueña y mide aproximadamente 1,60 metros. Actualmente tiene el pelo largo teñido de color rojo.

Al momento de ausentarse, vestía una campera negra, un jean celeste y zapatillas negras.

Las autoridades solicitan que quienes tengan información sobre su paradero llamen a la línea de emergencias 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.