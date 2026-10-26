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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Johana Olguín, de 36 años, quien se encuentra desaparecida en Río Gallegos.

La mujer es de tez blanca, mide 1,65 metros, tiene cabello negro enrulado y posee tatuajes. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean claro, una remera verde oscura y mocasines negros.

Según informaron las autoridades, se retiró del establecimiento de Salud Mental este domingo 25 de octubre, a las 22:45. La denuncia fue radicada en la División Comisaría de Río Gallegos.

Ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarla, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.