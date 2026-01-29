Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz pidió la colaboración de la comunidad para localizar a Onofre Alfonso Mancilla, de 63 años, desaparecido en Río Gallegos.

Según detallaron las autoridades, presenta contextura delgada, tez trigueña y una estatura aproximada de 1,65 metros. Al momento de ausentarse llevaba una boina oscura con una pieza de tela clara en la parte superior y una campera azul oscuro.

La denuncia por extravío se radicó este 28 de enero en la División Unidad Operativa Güer Aike. Ante cualquier dato que permita aportar a la búsqueda, debe ser reportada de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana.