Hace aproximadamente un mes, la Justicia de Chile y Carabineros rastrean y buscan a un peligroso sicario que quedó en libertad “por error”, el pasado 10 de julio: Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado como sicario del ‘Tren de Aragua’ de tan solo 18 años.

Desde entonces, su paradero es un misterio y si bien se presume que ya estaría fuera del país trasandino, ocultándose en Perú, este miércoles desde el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitieron un alerta para poner en conocimiento a la sociedad y pedir colaboración para dar con el sujeto, quien es extremadamente peligroso, y se encontraba preso por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa en el corazón de Santiago de Chile.

“El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio, perpetrado el día 19 de junio del corriente año en la comuna chilena de Ñuñoa, Región Metropolitana. Al mismo, se lo vincula directamente con la organización criminal internacional conocida como ‘Tren de Aragua’. Cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades a través del 911.”

Error y libertad