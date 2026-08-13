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Santa Cruz fortalece sus equipos especializados para la búsqueda de personas con la incorporación de cuatro nuevos canes y la capacitación de sus respectivos guías en Puerto Deseado. La iniciativa apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y operativos de búsqueda en distintos puntos de la provincia.

Días atrás, el gobernador Claudio Vidal y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, realizaron la entrega de cuatro ejemplares de Pastor Belga Malinois, destinados a reforzar las tareas de búsqueda, rescate e intervención.

La incorporación de los animales se complementa con un proceso de entrenamiento especializado, tanto para los canes como para los efectivos que estarán a cargo de guiarlos durante los procedimientos.

Capacitación para la búsqueda de personas con canes

En este marco, uno de los nuevos ejemplares, junto a su guía, participó del 2° Curso Avanzado de Búsqueda de Personas con Canes mediante Rastro Específico, dictado por la División Canes Trelew.

La capacitación combinó instancias teóricas y prácticas destinadas a perfeccionar las técnicas utilizadas durante los operativos.

Entre los contenidos abordados se incluyeron técnicas de rastreo, búsqueda mediante olor específico, navegación terrestre, utilización de brújula y GPS, primeros auxilios y cuidados veterinarios.

Estas herramientas resultan fundamentales para que los equipos puedan desenvolverse en diferentes escenarios y mejorar la coordinación durante una búsqueda.

Participación

La formación contó con la participación de efectivos de la División Canes y personal de las DDI Puerto Deseado, El Calafate, Pico Truncado y Caleta Olivia. También participaron integrantes de Protección Civil Provincial.

La presencia de representantes de distintas localidades permitió compartir experiencias y conocimientos adquiridos en diferentes intervenciones, además de avanzar en la unificación de criterios para actuar ante situaciones de emergencia.

El objetivo es consolidar equipos preparados para intervenir en búsquedas de personas en diferentes sectores del territorio santacruceño.

Rastro específico, GPS y primeros auxilios

Uno de los principales ejes del curso estuvo vinculado con la búsqueda mediante rastro específico, una modalidad que requiere un trabajo coordinado entre el can y su guía.

Los participantes realizaron prácticas relacionadas con técnicas de rastreo y utilización del olor específico, junto con herramientas de navegación terrestre.

También se trabajó con brújula y GPS, elementos que permiten mejorar la orientación durante los procedimientos, especialmente cuando las búsquedas se desarrollan en áreas extensas o de difícil acceso.

La capacitación incluyó además contenidos de primeros auxilios y cuidados veterinarios, destinados tanto a fortalecer la respuesta de los efectivos como a garantizar el cuidado de los animales durante las tareas operativas.

Fortalecer la seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el compromiso de los efectivos que participaron de la capacitación y remarcaron la importancia de sostener instancias de formación permanente.

La incorporación de nuevos recursos y la preparación especializada de los guías forman parte de una estrategia destinada a mejorar la capacidad operativa de la Policía de Santa Cruz.

De esta manera, se plantea continuar incorporando tecnología, herramientas especializadas y capacitación para fortalecer las intervenciones ante emergencias.