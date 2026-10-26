Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades mantienen un intenso y coordinado operativo de rastrillaje para dar con el paradero de dos niños, de 10 y 12 años de edad, desaparecidos en el sector conocido como La Toma, en el paraje de Palermo Aike, sobre la traza de la Ruta Nacional N° 40.

Luego de una jornada de extrema tensión iniciada durante la tarde del domingo, los equipos de emergencia no detuvieron las labores durante las horas nocturnas en la ribera. Sin embargo, las tareas más complejas sobre la corriente debieron pausarse momentáneamente por razones de seguridad operativa, reanudándose en forma plena con las primeras luces del día.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, brindó precisiones sobre la mecánica del despliegue y remarcó la rigurosidad con la que se actúa desde el primer minuto. La funcionaria detalló la envergadura del personal volcado al terreno e indicó que “está Policía de Santa Cruz, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), la División Operaciones Rurales (D.O.R.), equipos de buceo, Protección Civil, personal sanitario y distintas dependencias de seguridad”.

Uno de los carteles ubicado en la zona. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Respecto a la dinámica del procedimiento en el lecho del río y los momentos de pausa obligados por la geografía, la titular del área explicó la estricta aplicación del protocolo de búsqueda. “Si bien se trabaja sobre la emergencia, existe un protocolo que amerita no trabajar de noche en agua. Por eso, hoy se retomaron las tareas en el agua. Empezaron a las 5:30 de la mañana, lo cual se informó a la familia de los niños y se continuó con la búsqueda”, confirmó la funcionaria provincial.

En forma paralela a las maniobras de inmersión y a las inspecciones en la corriente, diversas cuadrillas avanzan a lo largo de las márgenes del cauce hídrico mediante patrullajes terrestres y sobre ruedas. Gordillo puntualizó que los equipos llevan adelante un exhaustivo relevamiento en cuatriciclo y a pie por la costa del río, peinando la vegetación tupida y las irregularidades del terreno costero para no dejar ningún tramo sin chequear.

Agentes de Prefectura durante uno de los procedimientos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La magnitud del hecho exigió además un abordaje interdisciplinario para garantizar el soporte logístico del personal desplegado en el agua bajo bajas temperaturas, así como la contención humanitaria de los familiares que aguardan novedades a la vera de la ruta. En ese sentido, la funcionaria destacó la colaboración de la cartera social y del organismo vial, señalando que Desarrollo Social fue convocado para “proporcionar algo caliente para los bomberos que están trabajando en agua”, mientras que Vialidad Provincial aportó infraestructura móvil con una casilla para dotar de servicios sanitarios tanto al personal operativo como a los allegados de los chicos.

La convicción de las autoridades provinciales es sostener el despliegue sin pausas ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo. Al respecto, Sandra Gordillo fue categórica al remarcar la determinación del equipo interinstitucional: “Estamos trabajando de manera coordinada tanto el personal como el Gobierno hasta que se puedan encontrar a los niños”.

Finalmente, en medio del dolor y la preocupación colectiva que embarga a los vecinos que habitualmente frecuentan las zonas recreativas ribereñas, la subsecretaria de Protección Civil dejó una profunda reflexión sobre la importancia del cuidado y la concientización en los espejos de agua de la región. “Nosotros como Protección Civil siempre trabajamos en prevención y renovamos la cartelería pero suceden este tipo de situaciones. Así que instamos a la comunidad a respetar la señalización”, cerró