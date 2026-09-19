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Un camión protagonizó este viernes un vuelco sobre la Ruta Nacional 3, a unos 30 kilómetros de Fitz Roy, Santa Cruz, en medio de fuertes ráfagas de viento que complicaron la circulación en la zona.

El vehículo de carga perdió estabilidad al tomar una curva y terminó fuera de la calzada, sobre la banquina, con importantes daños en su estructura como consecuencia del impacto.

Pese al fuerte incidente, el camionero se mantuvo consciente. Recibió la asistencia inicial de un vecino comodorense y luego fue trasladado en ambulancia al hospital.

Según los registros del GPS de la unidad, el conductor circulaba a unos 70 kilómetros por hora cuando tomó la curva y perdió el control del camión.

Asistencia tras el vuelco

Según consignó Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, luego del accidente el camionero recibió asistencia de Ricardo Loza, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, quien se encontraba transitando por la zona y colaboró con las primeras tareas de auxilio.

Posteriormente arribó personal de Bomberos Voluntarios, que trabajó en el lugar para asegurar el sector y aguardar la llegada de las fuerzas policiales.

Los efectivos quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el vuelco.