Un grave accidente vial en Río Gallegos ocurrió este martes por la mañana y mantuvo en vilo a los vecinos de la zona. Una camioneta Toyota Hilux derribó un poste de alumbrado público, el nicho de gas y terminó impactando contra una vivienda, tras una maniobra a alta velocidad. Como consecuencia del choque, tres jóvenes fueron derivados al hospital para recibir atención médica.

El siniestro se registró alrededor de las 7 de la mañana en la calle Santiago del Estero, en el sector comprendido entre Belgrano y Ramón y Cajal.

Una maniobra peligrosa y un impacto violento

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la camioneta circulaba por avenida Gregores a una velocidad considerable. Al llegar a la rotonda de José Ingenieros y tomar por Santiago del Estero, la conductora perdió el control del rodado durante más de 100 metros, lo que provocó que el vehículo se subiera a la vereda.

En su trayectoria descontrolada, la Hilux arrancó de raíz un poste de luz, cuya base quedó completamente destruida, y continuó avanzando, destrozó la casilla de gas con el medidor hasta chocar contra el frente de una vivienda, junto a una casa de repuestos, causando importantes daños materiales.

Un vecino advirtió la fuga de gas y cerró la llave de paso antes de que el incidente sea aún más grave.

Tres jóvenes hospitalizados

Dentro de la camioneta viajaban tres jóvenes: dos mujeres y un hombre. Tras el impacto, personal sanitario acudió rápidamente al lugar y decidió trasladarlos al Hospital Regional de Río Gallegos para su evaluación médica. La conductora ajó del vehículo y se sentó en la vereda, apoyada en la reja de una vivienda vecina y allí fue donde recibió la s primeras atenciones médicas. Uno de los acompañantes fue subido a la camilla con los elementos de seguridad, mientras que el joven caminaba por la vereda tomándose la cabeza por lo ocurrido y aparentaba tener mejor estado de salud. Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones, aunque el traslado se realizó de manera preventiva debido a la violencia del choque.

El testimonio de los vecinos

Vecinos del barrio salieron de inmediato a la calle al escuchar el estruendo. Uno de ellos aseguró que los ocupantes del vehículo estaban “trasnochados y alcoholizados”, una versión que ahora forma parte de las actuaciones preliminares y que deberá ser confirmada por las autoridades competentes mediante las pericias correspondientes.

Intervención policial y daños materiales

Efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito, constatar los daños y avanzar con las actuaciones de rigor. La vivienda afectada sufrió daños estructurales visibles en su frente.