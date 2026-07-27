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Una camioneta oficial de la Municipalidad de Río Gallegos protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este lunes en pleno centro de la ciudad y terminó siendo secuestrada por las autoridades al constatarse que no contaba con la documentación obligatoria para circular.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la casi intersección de las calles Zapiola y Corrientes. La camioneta Ford F-100, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Comunitario del municipio, impactó contra un Fiat Cronos blanco que se encontraba detenido al momento de la colisión.

De acuerdo con el relato de testigos que presenciaron el siniestro, la mujer que conducía el vehículo oficial circulaba aparentemente distraída, lo que habría provocado el choque.

Tras el accidente, efectivos policiales y personal de la División Tránsito trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Durante el procedimiento, se constató que la camioneta municipal no contaba con la documentación requerida, por lo que fue secuestrada.

Minutos después, una grúa perteneciente a la propia Municipalidad de Río Gallegos arribó al lugar para trasladar la Ford F-100 hasta el corralón, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.