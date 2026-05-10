La Policía de Santa Cruz confirmó este domingo la captura de Marcelo Félix Curtti, el hombre que era buscado en el marco de la investigación por la desaparición de Aníbal Cepeda en Río Gallegos.

Tras el operativo, las autoridades dejaron sin efecto el pedido de colaboración y difusión que había sido emitido previamente para intentar localizarlo.La noticia generó un fuerte impacto debido a la repercusión pública que tomó el caso del jubilado de 72 años, desaparecido desde el pasado 20 de abril.

La fuerza provincial comunicó oficialmente que Marcelo Félix Curtti fue capturado, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del procedimiento ni el lugar exacto donde fue localizado.

Desde la Policía expresaron: “Se agradece el acompañamiento y la colaboración brindada por la comunidad y medios de comunicación”.

Continúa la búsqueda de Aníbal Cepeda

Mientras avanza la investigación judicial, continúan los operativos para intentar encontrar a Aníbal Cepeda, el jubilado cuya desaparición mantiene en alerta a Río Gallegos y a toda la provincia de Santa Cruz.

En los últimos días, personal de la División de Investigaciones (DDI) y distintas dependencias policiales realizaron allanamientos, rastrillajes y pericias en diversos sectores de la ciudad, incluyendo zonas de descampados y la Reserva Natural Urbana Mata Verde.

Según pudo saber La Opinión Austral, los investigadores trabajan sobre distintas líneas para reconstruir los últimos movimientos de Cepeda y determinar qué ocurrió antes de su desaparición. Entre ellas, se investiga si Curtti y Cepeda se conocían del casino. En ese marco, la reciente captura de Curtti representa un avance importante dentro de la causa que sigue bajo estricta reserva judicial.