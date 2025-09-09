Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas de haberse fugado de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, el interno Pablo Emanuel Gutiérrez Aranda fue recapturado por la Policía de Santa Cruz.

Su aprehensión fue cerca de las 21:00 horas, en el marco de un intenso operativo de búsqueda que se centralizó en el barrio 2 de Abril de la ciudad caletense. Se encontraba oculto a metros de la seccional de donde escapó, en un edificio a oscuras en la escalera N°42.

Finalmente, las autoridades lograron detener al joven y ponerlo nuevamente bajo detención.

Por el momento se desconocen los pormenores de cómo logró evadir a las autoridades de la seccional, circunstancias que serán materia de investigación y de análisis por parte de la Jefatura de Policía y Ministerio de Seguridad.

Hace menos de un mes, a mediados de agosto, la misma Comisaría Tercera de Caleta Olivia había tenido otro evadido: Emilio Bunge, quien se entregó horas más tarde de lograr su escape de la seccional.

