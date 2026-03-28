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Después de varios meses de búsqueda y con un operativo cuidadosamente planificado, un hombre oriundo de Santa Cruz fue detenido en la provincia de Jujuy, donde permanecía oculto mientras acumulaba denuncias por violencia de género y delitos contra la propiedad. La captura se concretó en las últimas horas en San Salvador de Jujuy y puso fin a una fuga que se extendía desde noviembre del año pasado.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Seccional Nº 44 del barrio San Martín, quienes lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones del Hospital Materno Infantil, una zona de alto tránsito donde el acusado solía moverse con relativa discreción. Allí, tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, se montó un cerrojo que permitió interceptarlo en cercanías de paradas de colectivos, evitando cualquier intento de escape.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte del país, el detenido, identificado por sus iniciales A.Q., contaba con un frondoso prontuario que incluye causas por lesiones agravadas, hurto y desobediencia judicial. Según fuentes policiales, el hombre había quebrantado en reiteradas oportunidades una orden de exclusión de hogar, lo que agravó su situación procesal y derivó en un pedido de captura activo.

La causa principal que motivó su búsqueda está vinculada a hechos de violencia de género. De acuerdo a la investigación, A.Q. está acusado de haber agredido físicamente a su ex pareja, identificada como M.S., y a un niño de 9 años. Incluso durante el tiempo en que permaneció prófugo, el acusado habría continuado hostigando a las víctimas, interceptándolas en la vía pública para sustraerles pertenencias y luego escapar en motocicleta.

El dato que no pasó desapercibido para los investigadores fue que el hombre no solo era buscado en Jujuy, sino que también registraba un pedido de captura activo en la provincia de Santa Cruz por el delito de robo. Esta conexión interprovincial complejizó la investigación, que requirió el intercambio de información entre distintas jurisdicciones y organismos de seguridad.

El avance en la causa fue posible gracias al trabajo articulado con el Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana, que permitió identificar patrones de movimiento y zonas de circulación del sospechoso. Con esos datos, la policía pudo anticiparse y concretar su detención sin incidentes.

Según pudo saber este diario, actualmente, el acusado permanece bajo estrictas medidas de seguridad y a disposición de la Justicia, mientras se evalúan los pasos a seguir en relación a su situación procesal, que podría incluir su traslado a Santa Cruz para responder por las causas pendientes en esa provincia.