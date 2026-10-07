Un amplio operativo de búsqueda binacional se reactivó en las inmediaciones del paso fronterizo Monte Aymond para dar con el paradero de Juan Contreras Contreras, un trabajador de 52 años dedicado a la carpintería y confección de muebles, de quien no se tiene rastro certero desde la tarde del sábado 3 de octubre. El hombre desapareció tras tomar la arriesgada decisión de internarse a pie por la estepa limítrofe entre Chile y la provincia de Santa Cruz.

La reconstrucción de los hechos indica que el cruce tenía un propósito laboral concreto. Tal como lo informó La Opinión Austral, durante la mañana del sábado, Contreras se desplazó hacia el complejo fronterizo de Monte Aymond con la intención de ingresar a la Argentina y dirigirse a la ciudad de Río Gallegos, donde tenía previsto concretar un trabajo de su rubro. Sin embargo, al momento de hacer el trámite en las casillas de control migratorio, las autoridades le notificaron que pesaba sobre él una medida cautelar de arraigo nacional asociada a una orden pendiente por pensión de alimentos, lo que le impedía legalmente abandonar su país.

Imposibilitado de continuar por la vía legal y lejos de desistir de su objetivo, el trabajador tomó una determinación extrema. Según las primeras diligencias, inició una caminata a pie por un sector no habilitado para el tránsito fronterizo, sorteando los alambres e internándose en una geografía árida y traicionera, caracterizada por la monotonía del paisaje y la constante presencia del viento sureño.

El dramatismo de la situación se elevó al máximo cerca de las 18 horas de ese mismo sábado. En ese momento, Contreras logró entablar una última comunicación telefónica con sus allegados y su pareja. En el contacto, manifestaba estar completamente desorientado en la franja limítrofe comprendida entre los hitos XIV y XV, en las proximidades de las localidades de San Gregorio y la reserva natural Pali Aike.

Para añadir más angustia, el hombre envió un breve video registrado con su teléfono celular donde se observa la inmensidad de la pampa sin referencias visuales claras y se lo escucha confirmar que creía haber cruzado ya hacia territorio argentino.

A partir de ese instante, la señal de su teléfono se apagó y la incertidumbre se apoderó de su entorno. Tras radicarse la denuncia por presunta desgracia ante las autoridades chilenas, efectivos de la Tenencia de Carabineros de Monte Aymond desplegaron los primeros rastrillajes. La complejidad del terreno motivó la rápida intervención de unidades especializadas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), acompañadas por drones de última tecnología y equipos de búsqueda terrestre.

Dada la alta probabilidad de que el trabajador se encuentre caminando dentro del mapa santacruceño, las autoridades del vecino país entablaron contacto de urgencia con las fuerzas de seguridad locales. De esta manera, según pudo saber La Opinión Austral, se coordinó un esquema de patrullaje conjunto con efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, enfocado en cubrir el perímetro de los hitos XIV y XV. En paralelo, las familias y las autoridades gestionan el incremento de medios logísticos y personal de rescate en suelo argentino para ampliar el radio de cobertura.