Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio registrado el viernes por la noche en una vivienda de El Calafate dejó como saldo a un joven con quemaduras de consideración, quien permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Samic.

El hecho se produjo pasadas las 22 horas en una casa ubicada en el barrio Calafateños 1, hasta donde acudió personal de la División Cuartel 21 de Bomberos tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un foco ígneo en el interior del inmueble.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba generalizado en los sectores de cocina y comedor, provocando importantes daños materiales, aunque sin comprometer la estructura total de la vivienda.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el incendio se habría iniciado mientras los moradores cargaban combustible en una motocicleta dentro del domicilio. En ese contexto, una vela encendida —utilizada para iluminación ante la falta de servicio eléctrico— habría actuado como desencadenante del siniestro. No obstante, las pericias continúan para determinar con precisión la causa.

En el interior de la vivienda se encontraban un adolescente de 17 años, su pareja y el bebé de ambos. La mujer y el menor no sufrieron lesiones, mientras que el joven resultó alcanzado por las llamas al intentar controlar la situación.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital SAMIC, donde permanece internada con quemaduras tipo AB en abdomen y tórax, que afectan más del 20 % de la superficie corporal, consignó el portal de noticias Ahora Calafate. Según el parte médico, se encuentra hemodinámicamente estable y no requiere asistencia respiratoria, aunque su cuadro sigue siendo de carácter grave.

En el lugar también intervino personal policial, que inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.