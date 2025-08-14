Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un despliegue de prevención que abarcó rutas, accesos y distintas localidades de la provincia, la Dirección General de Policía Caminera de Santa Cruz realizó más de 13 mil controles vehiculares en apenas una semana. El operativo, desarrollado entre el 28 de julio y el 10 de agosto, dejó cifras que reflejan tanto la magnitud del trabajo policial como los desafíos que persisten en materia de seguridad vial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través del comunicado de la fuerza de seguridad provincia se pudo saber que, en el lapso antes mencionado, se inspeccionaron 13.938 vehículos y se identificaron 30.797 personas. La tarea incluyó un abordaje integral que no solo apuntó a verificar documentación y condiciones mecánicas, sino también a detectar comportamientos de riesgo al volante.

Un agente pidiendo la documentación a un vecino. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

El balance de los operativos muestra que se labraron 87 actas de infracción y que 10 conductores dieron positivo en los test de alcoholemia. En cada uno de esos casos se procedió a la retención de la licencia y a la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes, con el objetivo de impedir que los infractores continuaran conduciendo y reduciendo así el riesgo de siniestros.

Durante los controles, 26 personas que eran buscadas por la Justicia debieron fijar domicilio.

Además, se registraron 15 secuestros vehiculares por distintas irregularidades y la intervención sobre 26 personas que presentaban medidas vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), herramienta que permite a las fuerzas de todo el país compartir información sobre órdenes de captura, prohibiciones y otras disposiciones judiciales.

Desde la Policía de Santa Cruz remarcaron que estos controles no se limitan a sancionar, sino que cumplen una función clave en la prevención de accidentes y en la concientización de la ciudadanía. “Cada control es una oportunidad para detectar y corregir conductas peligrosas, desde el consumo de alcohol hasta el exceso de velocidad o el estado deficiente de un vehículo”, señalaron.