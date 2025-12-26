Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección General de Policía Caminera de la provincia de Santa Cruz dio a conocer su informe final correspondiente a las tareas desarrolladas a lo largo de 2025, un año marcado por operativos constantes, eventos multitudinarios, condiciones climáticas extremas y un despliegue territorial que tuvo como eje central la prevención y la seguridad vial en todo el territorio provincial.

El balance anual incluyó, en primer lugar, la Campaña Provincial de Seguridad Vial Permanente Verano 2025, que se llevó adelante entre el 6 de enero y el 31 de marzo bajo las directivas del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y con la supervisión de la Superintendencia de Seguridad. Durante ese período, la Policía Caminera intensificó los controles en rutas estratégicas, accesos a localidades y corredores turísticos, en un contexto de alto tránsito vehicular propio de la temporada estival.

Uno de los retenes realizados en La Esperanza. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A lo largo del año, el trabajo preventivo también se extendió a la cobertura de eventos masivos que convocaron a miles de personas en distintos puntos de la provincia. Entre ellos se destacaron el Festival de la Cereza, la Fiesta de la Estepa, la Fiesta Regional de la Lenga, la Fiesta del Cóndor Andino, la Fiesta del Róbalo y la Fiesta Nacional del Lago, además de espectáculos de gran convocatoria como las competencias de Turismo Carretera y el recital de La Renga. En cada uno de estos encuentros, la presencia de la Policía Caminera resultó clave para ordenar el tránsito, prevenir siniestros y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

El informe también remarca que, desde fines de mayo, la provincia comenzó a atravesar un escenario climático adverso, con nevadas intensas, escarcha persistente, bajas temperaturas y una marcada reducción de la visibilidad. Estas condiciones impactaron directamente en la transitabilidad de las rutas, incrementando el riesgo de despistes, vuelcos y colisiones, así como los accidentes vinculados a la presencia de guanacos, una problemática recurrente en los caminos santacruceños.

Frente a este panorama, se reforzaron los controles de documentación, la inspección de cargas, la verificación de habilitaciones y los patrullajes preventivos, junto con una coordinación interinstitucional sostenida con organismos nacionales y provinciales.

Una agente solicitando la documentación a un vecino. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En ese marco, trabajaron de manera conjunta Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, la CNRT, la Subsecretaría de Transporte, la Dirección Nacional de Migraciones, Vialidad Nacional y Provincial, además de distintas divisiones especializadas de la Policía de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, el resultado de este despliegue se tradujo en cifras que reflejan la magnitud del trabajo realizado. Durante 2025 se controlaron 473.523 vehículos y se identificaron 1.036.179 personas en distintos operativos. En ese contexto, se registraron 406 retenciones por alcoholemia positiva y se labraron 1.602 actas de infracción. Asimismo, se detectaron 190 personas que contaban con medidas cautelares vigentes, identificadas a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, y se concretaron 947 retenciones vehiculares totales.

Desde la fuerza destacaron que estos números no solo reflejan una tarea de control, sino también una política sostenida de prevención, asistencia a la comunidad y presencia permanente en rutas y caminos, especialmente en una provincia extensa, con largas distancias y condiciones climáticas muchas veces hostiles.