Un nuevo accidente vial volvió a encender las alarmas en Río Gallegos por una problemática que desde hace años genera preocupación entre vecinos y automovilistas: la presencia de caballos sueltos en distintos sectores de la ciudad. Durante la noche del martes, un conductor protagonizó un impactante choque contra un equino que se encontraba sobre la avenida Circunvalación, entre la entrada de UOCRA y la calle 38, en cercanías del Sector 4 del barrio 22 de Septiembre.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho ocurrió en una zona donde habitualmente circula una importante cantidad de vehículos y donde los vecinos han advertido en reiteradas oportunidades sobre la presencia de animales sueltos. Por causas que se intentan establecer, el conductor no logró evitar al caballo que se encontraba sobre la calzada y terminó impactándolo de lleno.

La violencia del choque fue tal que el animal murió en el lugar. El vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque afortunadamente el conductor logró sobrevivir y no sufrió lesiones de gravedad. Quienes llegaron a la escena coincidieron en señalar que las consecuencias pudieron haber sido mucho peores.

Tras el accidente intervino personal de la Policía de Santa Cruz, que realizó las actuaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce si el caballo contaba con marcas o algún tipo de identificación que permitiera determinar a quién pertenecía.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales luego de que un vecino compartiera un breve video desde el lugar del siniestro. En las imágenes se observa el estado en que quedó el vehículo tras el impacto y se escucha al hombre expresar su preocupación por lo ocurrido.

“Ahí están los caballos sueltos, se murió uno, casi mata al chico, mirá cómo quedó el auto”, manifestó el vecino mientras registraba la escena.

La difusión de las imágenes volvió a generar numerosos comentarios de vecinos que reclamaron mayores controles y medidas para evitar que animales de gran porte circulen libremente por calles y avenidas de la ciudad.