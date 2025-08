Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El nombre Abigail genera en cada vecino de Río Gallegos una sensación extraña. Es que, hace más de una década, una beba que tenía ese nombre falleció de una manera cruenta en manos de quienes debían cuidarla.

Se trataba de Abigail Tortello, una criatura de apenas siete meses que perdió la vida luego de siete meses de maltratos desde que nació y fue criada en una precaria vivienda del barrio Belgrano de la capital de Santa Cruz y de quien se certificó su deceso en el Hospital Regional en agosto del 2014.

Karla Orellano, en la audiencia que se dio en junio. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Por el caso de Abigail fueron condenados a reclusión perpetua sus padres Carlos Tortello y Karla Orellano, el año siguiente tras un debate que fue encabezado por el entonces juez de Cámara, Joaquín Cabral.

Actualmente, Karla está purgando su condena en el Anexo de la Alcaidía N°3, al lado de la Comisaría Tercera de Río Gallegos mientras que Tortello pasa sus días en la Unidad Penitenciaria Zona Centro, en la localidad de Puerto San Julián.

La tapa que reflejó la primera condena contra los acusados.

Desde un comienzo, Karla ha sostenido su inocencia. Primero remarcando que ella no estaba en la vivienda al momento de la caída de Abigail; por otro lado Carlos nunca apeló la sentencia de primera instancia hasta incluso reconoció a La Opinión Austral “haber hecho lo que hizo” en una breve comunicación en el 2018, durante una huelga que realizaron los presos de la unidad penitenciaria de la ciudad portuaria.

Tortello durante el primer juicio. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Con el paso de los años y gracias al trabajo de los diferentes abogados que tuvo Karla, la Defensoría General de la Nación logró anular la sentencia de la madre y pidió que un nuevo juicio se realizara con un nuevo tribunal, ya que, para decirlo a grandes rasgos, no se tuvo en cuenta el contexto de violencia en el que vivía la mujer.

Es que, al momento de los hechos, la violencia de género no estaba en “agenda” y la violencia doméstica no se discutía como tal. Karla lo reconoció años después. En una entrevista exclusiva que brindó a este diario, comentó algunos episodios en los que su ex pareja la sometía a golpes o le “hacía escenas de celos” por situaciones del pasado o por “inseguridades” de Tortello.

Carlos Arenillas, Jorge Yance, Fernando Basanta, Eduardo López y Nelson Sánchez en la última audiencia. (FOTO: TSJ)

El 24 de junio pasado finalmente se realizó un segundo juicio con un nuevo tribunal en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. El mismo estuvo integrado por los jueces Carlos Arenillas, Jorge Yance, Fernando Basanta, Eduardo López y Nelson Sánchez.

La defensa de Tortello estuvo a cargo de Raúl Guerrero mientras que la de Karla fue Mariel Suárez, ex magistrada de la provincia de Santa Cruz. Quien veló por los derechos y garantías de la sociedad fue el fiscal de Fiscales de la provincia, Lisandro de la Torre.

Tal como lo informó este diario, durante esa audiencia, la abogada de Karla solicitó que se absuelva a su clienta teniendo en cuenta el contexto de violencia en la que se encontraba. En declaraciones posteriores a LU12 AM680, la letrada indicó: “Karla solamente es culpable de haber naturalizado la violencia en contra de ella”, además de decir que la responsabilidad “unívoca” era de Carlos Tortello.

Lo cierto es que en el mediodía de este miércoles se conocerá la resolución. Cabe recordar que el representante del Ministerio Público había solicitado que las penas contra los dos acusados se ratifiquen. Se desconoce si habrá lectura del fallo o solo se notificarán a las partes. Respecto de la defensa de Karla se pudo saber que su abogada no se encuentra en la localidad y que no habría traslado de la mujer a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.