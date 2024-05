Hace 153 días, Río Gallegos se enlutó al conocerse que los sueños de una menor de edad se vieron truncos, luego que fuera embestida por una camioneta que estaba corriendo una picada ilegal.

El suceso se registró en la Autovía 17 de Octubre en la madrugada del último día del año pasado y la víctima fatal fue identificada como Brianna Matulich, una chica de apenas 17 años de edad que estaba volviendo a su casa después de un cumpleaños.

La camioneta era guiada por Esteban González, un empleado bancario que desde la mañana siguiente al lamentable episodio, se encuentra tras las rejas a la espera de ser juzgado en orden al delito de “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual”.

Tal como lo adelantó de manera exclusiva hace unas semanas, se realizó la solicitud de elevación a juicio una vez que la instrucción ya fue clausurada. Se espera que en el próximo tiempo, posiblemente en el año siguiente finalmente la Cámara Oral de Río Gallegos disponga la fecha para la realización del debate de valoración de pruebas en contra de González.

En la jornada del viernes, se cumplieron cinco meses del homicidio y Jorge Matulich, padre de la víctima visitó el piso de los estudios de LU12 AM680, para contar sus sensaciones sobre lo que ocurrió, como está la causa por estos días y que es lo que espera de cara al potencial debate.

“Hace 152 días que no tengo a mi hija, hace cinco meses me arrebataron a Brianna” comenzó diciendo el padre que habló con Laura Gorocito, en la Decana de la Patagonia.

En el mismo sentido de cara a lo que espera que pase respecto del posible juicio, fue tajante y ratificó su postura: “Esperemos que (Esteban) González tenga una pena ejemplar” aunque reflexionó: “por más que le en 25 años (NdeR: pena más alta que puede recibir el acusado por la escala penal vigente) la vida de mi hija no me la devuelvan más, pero de alguna menara se tiene que castigar al culpable y que senté un tipo de precedente para que no vuelvan a ocurrir hechos de este tipo”.

Para concluir, dijo que, hasta el momento, González no se comunicó con él. “Han pasado cinco meses, si lo hiciera ahora, no le creería, lo tomaría como una estrategia” aseveró.