Este miércoles, la comunidad de Río Gallegos se congregará frente a la Cámara Oral para acompañar a la familia de Brianna Matulich, la adolescente cuya vida fue truncada en un trágico siniestro vial la madrugada del 31 de diciembre. Con la sentencia a Esteban González, el acusado, a punto de definirse, vecinos autoconvocados llaman a “seguir haciendo ruido” para que el caso no caiga en el olvido.

La capital de Santa Cruz aún no supera el dolor por la pérdida de Brianna Matulich, la joven que murió en un choque en la autovía 17 de Octubre, una ruta clave de la provincia. El próximo miércoles a las 11 de la mañana, horas antes de que se conozca el veredicto, familiares, amigos y vecinos se reunirán frente al edificio de la Cámara Oral, en Malaspina al 40, para exigir una condena ejemplar.

Esteban González, empleado bancario y presunto responsable del accidente, enfrenta una pena que podría oscilar entre 3 y 20 años de prisión, según lo que decida el tribunal integrado por los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Marcelo Bersanelli.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cabe recordar que, durante el debate realizado hace una semana y medio, la querella había solicitado que el caso sea caratulado como un homicidio con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves, solicitando una pena de 18 años de prisión. Mientras que la Fiscalía y la defensa coincidieron en un cambio de caratula a homicidio culposo pidiendo 6 y 3 años respectivamente.

La convocatoria, difundida en redes sociales con una foto de Brianna, no solo busca presionar por una sentencia, sino también visibilizar una problemática recurrente: la liviandad con que suelen tratarse estos casos. “No puede ser uno más que quede aislado o en el olvido“, reclaman los organizadores, quienes insisten en que “un irresponsable alcoholizado no puede arrebatar una vida y recibir apenas 6 años”.

El mensaje resonó en una sociedad cansada de ver cómo tragedias evitables se repiten. En Santa Cruz, donde las distancias largas y las condiciones climáticas adversas exigen mayor responsabilidad al volante, el caso de Brianna tocó una fibra sensible.