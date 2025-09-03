Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo viernes 5 de septiembre finaliza el plazo de 10 días hábiles para resolver la situación procesal de Carlos Tapia, Oscar Aranda, un hombre apodado “Neri” y Fabián Hernández, los primeros cuatro detenidos por la golpiza al contratista Fabio Cattani (56), el lunes 11 de agosto, en la localidad de Puerto Deseado.

El juez de Caleta Olivia, Gabriel Contreras, fue designado para hacerse cargo de la investigación del caso. Cabe destacar que el magistrado tomó intervención en la causa el viernes 22 de agosto, dado a su experiencia en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

Fabio Dante Cattani está internado en el Hospital Zonal.

Para el sábado 23, Contreras ordenó 10 allanamientos que resultaron con cuatro detenciones y el secuestro de teléfonos celulares, ropa, municiones, cuchillos y una réplica de arma de fuego.

Los hombres afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) fueron indagados el domingo 24. Todo indica que el viernes se conocerá si lo procesan o no.

Uno de los procedimientos en casa de un integrante de UOCRA. (FOTO: GENTILEZA ALBERTO QUINTANAL).

Días después, el juez Contreras volvió a viajar a la localidad deseadense y ordenó nuevas medidas que llevaron a que el caso quede resuelto en un 80%. El martes 26, ordenó allanamientos y la detención de Franco Moreyra, el secretario general del gremio.

Según el testimonio de varias personas, incluyendo las declaraciones de policías, Moreyra les indicó a sus compañeros “a Cattani hay que matarlo” y, luego de la golpiza, detuvo todo con un “bueno, bueno, ya está“.

Franco Moreyra se entregó en la dependencia local. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

Como se indicó anteriormente, Moreyra fue llevado a indagatoria el miércoles 27, lo que indica que sería procesado el 10 del septiembre por el magistrado.

Finalmente, es necesario dar a conocer que el secretario general fue ubicado en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado, mientras los otros hombres se encuentran alojados en distintas dependencias policiales de la zona norte de la provincia de Santa Cruz.