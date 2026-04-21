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El caso por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo ingresó en su tramo decisivo. El Tribunal Superior fijó para el próximo 20 de mayo la lectura de la sentencia de casación, en una instancia que definirá si se mantiene la condena por homicidio imprudente contra el ex inspector de Tránsito Jorge Vera o si, como plantea la acusación, se agrava la calificación legal hacia un delito más severo.

La audiencia se desarrolló conforme a los artículos 448 y 451 del Código Procesal Penal y contó con la participación de todas las partes: fiscalía, querella y defensa.

En este contexto, el eje del debate volvió a centrarse en la calificación jurídica del hecho. Mientras la fiscalía y la querella sostienen que corresponde aplicar la figura de homicidio simple con dolo eventual, la defensa insiste en que el encuadre correcto es el de homicidio culposo, tal como fue resuelto por la Cámara en el fallo anterior.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras la audiencia, Jesús María Moroso, el abogado defensor de Vera brindó su mirada sobre lo ocurrido, dejando en claro la estrategia adoptada durante la instancia de casación. “Se desarrolló la audiencia, como estaba previsto, la audiencia de casación, conforme el Código Procesal Penal, estaba integrado el tribunal con la presidenta y cinco vocales, estaba el fiscal general y estaba la querella y la defensa”, explicó.

En esa línea, detalló el rol que asumió su parte durante la audiencia: “En ese sentido argumentó sobre los agravios que planteó el fiscal y también la querella y posteriormente nosotros como defensa contestamos esos agravios porque no teníamos agravios propios, sino que contestamos solamente los agravios que ellos se pusieron en su recurso de casación”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El letrado también confirmó la fecha en la que se conocerá la resolución final, subrayando la expectativa que genera el pronunciamiento del máximo tribunal provincial. “Ahora la resolución es para el 20 de mayo a las 12 del mediodía, así que vamos a esperar a ver qué va a resolver el tribunal”, sostuvo.

En relación al planteo de la acusación, el defensor fue claro al señalar la diferencia de criterios jurídicos que atraviesa el expediente. “La querella y el fiscal sostuvieron en su agravio una errónea aplicación de la ley sustantiva, sostienen ellos de que debe aplicarse el dolo eventual”, indicó, para luego reafirmar la postura de su representado: “Y nosotros hemos solicitado que se confirme la sentencia de cámara que condenó por homicidio y lesiones graves culposas”