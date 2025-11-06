Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A las 9 de la mañana de este jueves, la Cámara Oral de Río Gallegos dio inicio a las audiencias del juicio por el crimen de Franco Cuevas, ocurrido en junio de 2023 dentro de la concesionaria Oasis, propiedad de Roberto Neil, ubicada en el barrio Del Carmen.

En la previa, la abogada Mariana Barbitta, defensora de Neil, dialogó con la prensa y anticipó la postura de la defensa, que ratificó luego ante el tribunal: su cliente actuó en legítima defensa y sin intención homicida.

Mariana Barbita, abogada de Roberto Neil exponiendo ante el Tribunal. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El proceso judicial podría extenderse hasta el viernes o incluso el próximo lunes, y busca determinar si Neil es responsable de un homicidio simple o si se trató de un caso de defensa propia. El expediente está atravesado por un conflicto territorial previo entre ambas familias y por un clima de tensión social en la ciudad.

Madre de Franco Cuevas junto a su abogado Jorge Trevotich. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante la primera audiencia, el tribunal rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa. La fiscalía y la querella se opusieron al planteo y coincidieron en que no existían motivos para invalidar el proceso. Finalmente, el tribunal resolvió dar lugar a los argumentos de fiscalía y querella, dejando a esta última como parte adherente en el debate. Continúa el juicio en este momento.

Mariana Barbitta junto al acusado Roberto Neil. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.