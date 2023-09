Este jueves informábamos que la Justicia provincial había rechazado el recurso de casación presentado por la defensa de los condenados por el crimen de Vicente Maillo: Susana Reina (la viuda) y los hijastros del comerciante, José Maximiliano y Luis Maillo. También que aún no puede considerarse que la sentencia esté completamente firme, ya que los cuatro acusados, los ya nombrados y el “sicario” Christian Etchebarne, tienen como última instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la novedad de esta semana no deja de ser importante, ya que el Tribunal Superior de Justicia ratificó -por unanimidad- el fallo de primera instancia, sentencia dictada por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. Al respecto, una de las familiares directas de Vicente, su sobrina y querellante Érica Schupbach, indicó a La Opinión Austral que están “sumamente conformes” con lo decidido por la Justicia.

“Lo importante -dijo- es que el fallo es unánime, lo cual da mucha certeza, principalmente porque siempre del otro lado se puso muy en duda la actuación de la cámara por el tema de la presión social que tenía el caso“, mencionó. En ese sentido, afirmó que -hasta ahora- los fallos de la cámara como del Tribunal Superior fueron los dos unánimes.

Apuntó a Telleldín

Pero no dejó pasar por alto la actuación del abogado de Susana Reina y de Luis Maillo, Carlos Telleldín. “Todo quedó en una cuestión de Telleldín; habló mucho, dijo cosas muy ofensivas, como que mi mamá y mi tía habían organizado el asesinato para quedarse con el dinero o que usábamos el poder político o económico para conseguir el fallo que se consiguió” y subrayó: “Todos nos conocen acá y no estamos en política ni tenemos el poder económico que dice que tenemos“.

Incluso, Schupbach recordó que el letrado “llegó a decir en un programa de Mauro Viale que éramos millonarios“. También aseguró que “para hablar tanto, su actuación en el expediente fue muy triste; no hizo ninguna prueba, no pidió ninguna nulidad; estoy hablando de cuestiones técnicas que lo dice además el fallo”, aclaró.

La sobrina también trasmitió el dolor de la familia cuando se intentó sembrar la duda sobre la supuesta violencia de género en la relación entre Vicente y Susana. “No aporto ninguna prueba; fue como en la historia del cuchillo, que había dos detrás de la heladera y que no coincidían con la autopsia”. Y agregó: “Todos los que conocían a Vicente sabían que esas cosas no existían; yo les pregunté a los testigos y todos dijeron que era la persona más tranquila que conocían“.

Para finalizar, Érica Schupbach indicó que esta ratificación del fallo es “importante” para empezar a “cerrar” el caso y comenzar a “resolver el tema de sus propiedades, sus cosas”. Y destacó: “Todos me preguntan qué va a pasar con el comercio; a muchos vecinos les da mucha pena ver todo cerrado, es parte de algo que no te permite cicatrizar; sigue siendo muy triste, un recordatorio de lo que pasó. Esperemos que con este fallo se empiece a definir la cuestión civil”.