Este viernes, con la cobertura de La Opinión Austral, se realizó una nueva marcha en pedido de justicia por Martina Ríos, la joven de 22 años de Las Heras que murió en un incendio ocurrido el 11 de octubre. Su mamá, Cintia Fernández, además de vecinos, amigos y comunidad en general de esa localidad, estuvo acompañada de Gabriela Extremador, madre de la joven Gimena Extremador, de 29 años, que fue asesinada el 17 de noviembre de 2023.

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De hecho, en las últimas horas el abogado querellante en el caso, Alberto Luciani, confirmó a La Opinión Austral que se encuentra preparando una presentación en razón de la situación actual del sobreviviente Enzo Acosta, pareja de Martina quien, hasta el momento no declaró, no fue imputado y está en libertad.

Durante la marcha, los manifestantes mostraron banderas con “justicia por Martina”, al tiempo que realizaron cánticos vinculados con los femicidios. Ya en la plaza San Martín de esa ciudad, Cintia tomó un micrófono y agradeció a los presentes. “Gracias a todos por acompañarnos, por tomarse el tiempo de venir”, dijo.

La marcha por las calles de Las Heras. (Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral).

Más adelante, subrayó: “Es muy importante y valioso para mí que acompañen este reclamo” y agregó: “Nunca pensé tener que estar en este lugar haciendo esto, siempre acompañábamos a Martina a las marchas porque de muy chiquita ella militaba, pero yo solía quedarme sentada en un banquito esperándola a ella que estaba metida adelante” por lo que insistió: “La verdad que no puedo creer que hoy tenga que estar yo haciendo esto por ella”.

Muchas vecinas de la ciudad de reunieron en la plaza San Martín para acompañar a las dos familias. (Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral).

Luego, la mamá de Martina añadió: “Obviamente no podía no hacerlo porque ella lo hubiera hecho por cualquier otra de las que estamos acá, o si algo de esto me hubiera pasado a mí, hubiera sido la primera que habría estado prendiendo fuego todo, rompiendo todo, buscando respuestas, buscando justicia, así que no puedo hacer menos que esto por ella”.

“Ni una menos” y “Justicia por Martina” fueron las consignas en Las Heras. (Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral).

Asimismo, Cintia Fernández manifestó: “Es muy triste que vaya a tener que dedicar el resto de mi vida a buscar justicia por mi hija, porque evidentemente acá no hay respuestas de parte del fiscal, de parte del juez, se burlan de una vida, no tienen tiempo de leer un expediente, me contestan cosas que no sé cómo se animan a contestarme, no sé cómo tienen cara para decirme lo que me contestan, me da vergüenza ajena”, insistió.

Luego hizo referencia a Gabriela Extremador, quien estaba a su lado. “Yo no me quería levantar de la cama y ella me mandaba mensajes y me decía ‘ya sé cómo te sentís, sé que no te queres levantar, pero tenes que hacerlo por tu hija porque si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie’”, enfatizó.

La desconcentración se hizo en tranquilidad, pero con una sensación de fuerte injusticia.