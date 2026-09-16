Durante la tarde de este miércoles, la Policía de Santa Cruz llevó adelante una inspección en la vivienda de Alfredo Morales Roa, el hombre de 81 años que permanece desaparecido desde el 7 de agosto.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el operativo comenzó cerca de las 17:30 horas y contó con la participación de una decena de efectivos policiales. Las tareas se desarrollaron en el domicilio ubicado en la intersección de las calles Jesús y Madres de Plaza de Mayo.

La Policía busca objetos de interés en el marco de la búsqueda de Morales Roa. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Morales Roa lleva más de un mes y una semana desaparecido y, hasta el momento, continúa la búsqueda para dar con su paradero.

Durante la mañana de este miércoles, los operativos se habían trasladado a distintos espejos de agua ubicados en los márgenes de la ciudad.

La inspección realizada en la vivienda se suma así a las distintas tareas desplegadas por la Policía de Santa Cruz en el marco de la búsqueda del hombre.