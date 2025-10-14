Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Río Turbio continúa conmocionada tras el hallazgo sin vida de Guillermo Páez, un joven de 30 años encontrado con una herida cortopunzante en el pecho. La principal hipótesis apunta a un homicidio, y una mujer que se encontraba con él al momento del hecho permanece detenida mientras avanza la investigación judicial.

La madrugada del viernes comenzó con una escena trágica en el corazón del barrio Eva Perón, en la ciudad de la Cuenca Carbonífera. Pasadas las tres de la mañana, efectivos policiales acudieron a una vivienda particular donde encontraron el cuerpo sin vida de Guillermo Páez, un hombre de 30 años conocido en la localidad. El cuerpo presentaba una lesión cortopunzante en la zona del tórax, lo que encendió de inmediato las alarmas y derivó en la intervención del Juzgado de Instrucción a cargo de la doctora Romina Roxana Frías.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Páez no se encontraba solo en el domicilio. Una mujer -quien habría estado con él durante las horas previas al hecho –fue encontrada en el lugar en evidente estado de ebriedad, con manchas de sangre en su ropa y calzado. La sospechosa fue trasladada a dependencias policiales y, tras ser indagada, la Justicia ordenó que continúe detenida mientras se evalúan los elementos recolectados.

La autopsia, realizada durante el fin de semana, confirmó que la víctima murió producto de una herida punzante compatible con un arma blanca. En horas de la mañana del domingo, los restos de Páez fueron entregados a sus familiares para su sepultura, en medio de un profundo dolor que atraviesa a toda la comunidad.

Fuentes de la investigación sostienen que, aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de un suicidio, las pruebas recolectadas en la escena habrían empezado a desmentir esa versión. El lugar donde fue hallado el cuerpo presentaba signos de limpieza parcial y algunos elementos removidos, lo que reforzó la sospecha de un intento por alterar la escena. “No se condice la realidad con lo que ella declaró; todo parece preparado”, confió a este medio una fuente cercana al caso.

Los investigadores también analizan versiones que indican que la mujer habría intentado justificar el hecho alegando que Páez, en un estado de angustia, se habría autolesionado. Sin embargo, esta versión pierde fuerza frente a los indicios que apuntan a una acción intencional por parte de un tercero. El contexto de consumo problemático y las tensiones personales podrían ser factores que complejicen aún más la causa.

Mientras tanto, la situación de detención de la sospechosa presenta un desafío logístico para las autoridades locales. La Comisaría de Río Turbio se encuentra actualmente sobrepoblada, por lo que se evalúa su posible traslado a otra dependencia, posiblemente en el paraje Julia Dufour, para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento durante el proceso.

El caso se encuentra en plena etapa de instrucción y los investigadores continúan recolectando testimonios, peritajes y pruebas complementarias para reconstruir con precisión los hechos ocurridos en la madrugada del viernes.