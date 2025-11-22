Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Catriel se encuentra sumida en una inmensa tristeza tras la muerte de la doctora Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y los dos pequeños nietos de la profesional, víctimas de un brutal accidente ocurrido el viernes por la mañana en la Ruta Nacional 22.

Cocuzza desarrolló su carrera durante décadas en el Hospital Cecilia Grierson y en la sala del barrio Preiss, donde asistía diariamente a cientos de pacientes que hoy lamentan su ausencia y recuerdan su calidez y vocación. Mientras se organiza la despedida final en Catriel, autoridades provinciales, municipales, compañeros de trabajo y vecinos no han dejado de compartir mensajes de conmoción y reconocimiento hacia su figura.

Cómo ocurrió el choque que terminó en tragedia

El accidente tuvo lugar cerca de las 7, en el kilómetro 1203 de la Ruta 22, en el tramo que une Allen con Fernández Oro. La familia viajaba hacia la costa atlántica para aprovechar el fin de semana largo cuando la camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaban se detuvo en la banquina debido a que parte del equipaje se desprendió del techo.

En ese instante, una Volkswagen Amarok impactó violentamente contra la EcoSport. El golpe fue tan severo que el vehículo familiar se incendió casi al instante, impidiendo que quienes estaban dentro pudieran salir. Las cuatro víctimas murieron en el lugar. Las primeras pericias aún no determinaron si los fallecimientos fueron producto del impacto o del fuego, mientras que la investigación judicial continúa en marcha.

El único sobreviviente: el abuelo de los niños

En el vehículo también viajaba Pastor Gutiérrez, esposo de Liliana Cocuzza y abuelo de los dos pequeños. Él había descendido unos momentos antes del choque, intentando resolver el inconveniente con el equipaje.

El hombre resultó herido y en estado de shock, por lo que fue trasladado a un centro de salud de la zona. Se mantiene estable, aunque profundamente afectado por la tragedia.

Un reconocimiento unánime a la trayectoria de la doctora

El fallecimiento de Cocuzza generó una fuerte reacción en todos los niveles.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la recordó con un mensaje en redes sociales en el que destacó su compromiso con la salud pública y su enorme aporte a Catriel:

“Su legado quedará siempre en la comunidad que tanto la respetaba y quería”, expresó el mandatario provincial.

La intendenta de Catriel, Daniela Silvina Salzotto, también publicó una carta conmovedora en la que manifestó haber perdido “una gran amiga y una profesional incansable”. Vecinos, pacientes y compañeros del hospital sumaron mensajes de despedida, resaltando su entrega, su sensibilidad humana y su constancia incluso en los momentos más difíciles.

Catriel se prepara para el último adiós

La Municipalidad decretó tres días de duelo y suspendió actividades oficiales. La ciudad entera se reúne para despedir a la doctora, su hija y los dos niños, con una ceremonia prevista en el SUM municipal. La comunidad espera la liberación de los cuerpos desde la morgue judicial para avanzar con el velatorio y acompañar a la familia en uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente.