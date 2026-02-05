Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una serie de robos a viviendas que había encendido la alarma entre vecinos de Río Gallegos comenzó a esclarecerse tras una investigación que derivó en allanamientos, detenciones y el recupero de distintos elementos sustraídos. Los hechos, ocurridos a fines de enero sobre viviendas ubicadas en calle Juan Manuel Fangio, dejaron al descubierto una modalidad delictiva que se repite en distintos puntos del país: ingresos a casas en momentos en que no se encuentran sus moradores.

De acuerdo a la información oficial de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, a través de la Dirección General de Investigaciones y la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos a los que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo establecer que los robos se registraron los días 24 y 31 de enero. Personas hasta entonces no identificadas ingresaron a tres propiedades y se llevaron una variedad de objetos, entre ellos una notebook, una consola PlayStation 4, una cámara de vigilancia, un televisor, un convertidor de TV Smart, además de herramientas y elementos de obra como una escalera de aluminio plegable, una hormigonera, una carretilla y diversas herramientas de mano.

Un móvil de la DDI afuera de uno de los domicilios allanados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El avance de la causa estuvo marcado por el análisis de secuencias fílmicas obtenidas en inmediaciones de los domicilios afectados. Ese material, sumado a tareas de campo realizadas por el personal de la DDI local, permitió orientar la investigación hacia dos hombres mayores de edad. La pesquisa dio un giro clave cuando uno de los sospechosos, de 31 años, fue aprehendido en la vía pública en el barrio Evita, sobre calle Hijas María de Auxiliadora al 2000. El dato que resultó determinante es que este hombre tenía colocada una tobillera electrónica.

Con la colaboración de la Sección de Dispositivos Duales dependiente del Centro de Monitoreo, los investigadores lograron establecer su ubicación exacta, lo que fortaleció la hipótesis de su participación en los hechos. Con intervención del Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos, a cargo del juez Gerardo Giménez, se llevaron adelante diligencias procesales que incluyeron el secuestro de vestimenta presuntamente utilizada al momento de cometer los ilícitos.

El segundo sospechoso tras ser detenido. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, este miércoles se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Patagonia, manzana 269, en la zona periférica de la ciudad. Allí fue aprehendido el segundo implicado, de 32 años, quien fue trasladado a la Comisaría Séptima para su alojamiento provisorio mientras avanza la causa.

Según pudo saber este diario, como resultado de los procedimientos, la policía logró secuestrar una carretilla, un convertidor, un DVR, prendas de vestir y dispositivos móviles, elementos que se consideran de interés para la investigación. Según se informó, el Juzgado de Instrucción tomó conocimiento a través de la secretaria de turno, Elsa Pastori, y dispuso que los objetos recuperados sean restituidos a sus propietarios, un aspecto que trae alivio a las víctimas tras el impacto de los robos.