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La investigación por el violento ataque ocurrido en Río Gallegos registró un importante avance en las últimas horas con la detención del presunto autor de la puñalada que dejó gravemente herido a un hombre de 35 años. El sospechoso fue localizado por personal policial luego de varios días de tareas investigativas y quedó a disposición de la Justicia, aunque posteriormente recuperó la libertad bajo determinadas condiciones procesales.

El hecho había ocurrido durante la madrugada del lunes 22 de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Alberdi al 1200. Cerca de la 1:40, el Centro de Despacho y Monitoreo recibió un llamado alertando sobre una persona herida con un arma blanca, por lo que de inmediato se desplegó un operativo policial y sanitario.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo con una profunda herida cortopunzante en el tórax. Minutos después arribó una ambulancia que trasladó al hombre de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos, donde posteriormente se confirmó que la lesión había perforado uno de sus pulmones, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el damnificado manifestó que el agresor había llegado a la vivienda preguntando por otra persona. Al recibir una respuesta negativa comenzó a mostrarse alterado, provocó daños en una de las ventanas del domicilio y, cuando el propietario salió para intentar calmar la situación, fue atacado con un arma blanca en el pecho. Tras la agresión, el atacante escapó del lugar.

El ingreso a la guardia del Hospital Regional. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Un amigo de la víctima, que se encontraba en la casa al momento del episodio, también aportó datos a los investigadores, mientras personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para preservar evidencias y reconstruir la secuencia del ataque.

Con el correr de los días, la investigación permitió reunir distintos elementos que condujeron a la identificación del presunto agresor. Según pudo saber este diario, finalmente, efectivos policiales se presentaron en el domicilio del sospechoso, donde concretaron su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial para su correcta identificación.

Una vez cumplidos los procedimientos de rigor, el Juzgado de Instrucción interviniente dispuso que, tras vencer los plazos legales establecidos, el hombre fijara domicilio y continuara vinculado a la causa judicial mientras avanza la investigación.

En paralelo, desde el Hospital Regional trascendió que la víctima permanece internada evolucionando favorablemente de la grave lesión sufrida, aunque continúa bajo seguimiento médico tras la cirugía a la que fue sometida.

Con el principal sospechoso identificado y a disposición de la Justicia, la investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias que desencadenaron el ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes en el hecho.