Un operativo policial de rutina en pleno centro de San Salvador de Jujuy terminó revelando una grave situación judicial: el joven interceptado, que circulaba en moto a gran velocidad y poniendo en riesgo a terceros, tenía vigente un pedido de captura emitido desde la provincia de Santa Cruz por una causa de abuso sexual en grado de tentativa. El episodio expuso, una vez más, cómo los controles preventivos permiten detectar a personas que, lejos de su provincia de origen, continúan evadiendo a la Justicia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió esta semana, alrededor de las 16.50, cuando personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, perteneciente a la Unidad Regional 1, advirtió que una motocicleta se desplazaba sobre la avenida Córdoba realizando maniobras imprudentes. La conducción temeraria llamó inmediatamente la atención de los efectivos motorizados, quienes iniciaron un seguimiento para evitar un posible siniestro vial en una zona de amplio tránsito peatonal y vehicular.

El operativo continuó hasta la intersección de la avenida Bolivia y la calle Curupaití, donde finalmente lograron intervenir al conductor, un joven de 23 años. Lo que parecía una infracción vial más tomó un giro completamente distinto cuando los efectivos solicitaron sus datos personales y cargaron la información en el sistema CIAC (Centro de Información y Análisis Criminal).

Allí se encendieron dos alertas simultáneas: un pedido de paradero vigente desde 2023 emitido por autoridades de la provincia de Santa Cruz, y una orden más reciente, fechada el 30 de octubre de 2025, por una causa caratulada como “Abuso Sexual con Acceso Carnal en Grado de Tentativa”, a pedido de la Delegación Fiscal de Coronel Arias.

La gravedad del expediente, sumada a la vigencia de ambas órdenes, obligó a los policías a reducir al joven y trasladarlo de inmediato a una dependencia cercana. Fuentes de la fuerza señalaron que el sujeto no ofreció resistencia, aunque intentó justificar su conducta en la vía pública. Sin embargo, las alertas judiciales confirmaron que no se trataba de un infractor común, sino de un individuo buscado en el extremo sur del país por un delito de fuerte impacto social.

Por indicación del Ayudante Fiscal interviniente, el detenido fue puesto a disposición de la Brigada de Investigaciones para completar las actuaciones correspondientes y avanzar con los trámites vinculados a su situación procesal. Como es habitual en casos con requerimientos activos de distintos puntos del país, será la Justicia quien determine en las próximas horas los pasos a seguir, incluyendo la posible remisión del detenido hacia Santa Cruz para comparecer ante las autoridades que lo buscan desde hace más de un año.