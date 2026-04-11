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La madrugada salteña fue escenario del abrupto final de una fuga que había comenzado a miles de kilómetros, en el extremo sur del país. Un hombre de 39 años, con pedido de captura vigente en la provincia de Santa Cruz, fue detenido en las últimas horas en el barrio El Carmen de la ciudad de Salta, luego de intentar evadir a la Policía en plena vía pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte del país, se pudo saber que el procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Seguridad Urbana que realizaban tareas de patrullaje preventivo, una rutina habitual que, en este caso, terminó revelando una situación mucho más compleja. Según informaron fuentes policiales, los agentes advirtieron movimientos sospechosos por parte del individuo, lo que motivó su identificación.

Fue en ese momento cuando se confirmó lo que hasta entonces era una simple sospecha: el hombre era buscado por la Justicia de Santa Cruz, una provincia situada a más de 2.500 kilómetros del lugar donde finalmente fue capturado. La distancia no fue impedimento para que su situación judicial lo alcanzara.

Según pudo saber este diario, al percatarse de la presencia policial y ante la inminente identificación, el sujeto intentó darse a la fuga. Sin embargo, la maniobra duró apenas unos instantes. Los efectivos actuaron con rapidez y desplegaron un operativo cerrojo en las calles del barrio, logrando cercarlo y reducirlo sin que se registraran incidentes de gravedad.

El arresto marcó el punto final de una evasión que mantenía en alerta a las autoridades santacruceñas. Si bien no trascendieron detalles específicos sobre la causa judicial que pesa en su contra, se confirmó que el detenido tenía un proceso abierto en la provincia patagónica, lo que derivó en la emisión del pedido de captura a nivel nacional.

Tras la detención, tomó intervención la Fiscalía Penal de la jurisdicción salteña, que dispuso las primeras medidas judiciales y coordinó el procedimiento para dejar al imputado a disposición de la Justicia. Ahora, se espera que en los próximos días se avance en los trámites de traslado para que el hombre sea remitido a Santa Cruz, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.