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Un auto Volkswagen Gol, manejado por una persona mayor de edad y una moto, conducida por un joven, chocaron en la intesección de Lero Rivero y Costa Rica, en la capital santacruceña.

El incidente ocurrió minutos más tarde de las 07:30 de este martes. Fueron los vecinos que presenciaron el impacto quienes dieron rápido aviso al 911. Por una cuestión de jurisdicción, los efectivos de la Comisaría Tercera se acercaron al lugar.

Además, se contactó a la ambulacia que rápidamente llegó al lugar para asistir a los heridos. El médico tomó la decisión de inmovilizar al conductor de la moto, quien se encontraba consciente, y tras ponerle un cuello ortopédico, fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para ser atendido por profesionales de la salud.

Tanto el auto como la moto terminaron con importantes daños materiales, motivo por el cual la policía mantuvo la calle cerrada por un tiempo. Tras la limpieza de la zona por parte de Bomberos, la zona volverá a ser transitable sin mayores inconvenientes.