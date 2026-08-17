Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del domingo en Puerto Deseado terminó con un conductor sometido a un test de alcoholemia que dio resultado positivo, luego de que el vehículo que manejaba impactara contra un automóvil estacionado.

El hecho se produjo en inmediaciones de las calles Mariano Moreno y Gobernador Gregores, donde debió intervenir personal de la División Comisaría Puerto Deseado, junto con efectivos de la Sección Motorizada.

La alerta se recibió durante la noche y rápidamente se desplegó un operativo para verificar lo ocurrido y asistir a las personas involucradas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo establecer que, al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Gol había colisionado contra un Toyota Corolla de color blanco, que se encontraba estacionado.

Una ambulancia llegó al lugar de manera preventiva. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

Por el momento, las circunstancias exactas que provocaron el impacto son materia de investigación. Sin embargo, uno de los datos centrales surgidos de la intervención fue el resultado del control de alcoholemia practicado al conductor del Volkswagen.

Según pudo saber este diario, el test arrojó resultado positivo, confirmando la presencia de alcohol en sangre al momento del procedimiento.

El dato quedó incorporado a las actuaciones realizadas por las autoridades y será parte de la investigación destinada a establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Afortunadamente, pese al impacto, no se registraron personas lesionadas. El episodio dejó principalmente daños materiales en los vehículos involucrados.