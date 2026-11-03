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Durante la madrugada del sábado 1 de noviembre de 2026, se registró un siniestro en la vía pública en calle Río Gallegos al 800, en Puerto Deseado, que motivó la intervención del personal policial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un vehículo que había sido colisionado. Según la información recabada de los vecinos de la zona, el conductor del rodado involucrado se habría retirado del lugar tras protagonizar el impacto.

A partir de un operativo de búsqueda y rastrillaje, efectivos de la Sección Motorizada de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, lograron localizar el automóvil que se había dado a la fuga. El vehículo fue encontrado abandonado sobre la vereda, en calle Las Heras al 1700, con visibles daños en su carrocería.

Posteriormente, se solicitó la intervención del personal del Área Operativa de Tránsito Municipal, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Se destacó el trabajo del personal de la Sección Motorizada, cuya intervención permitió localizar el vehículo involucrado y avanzar con las actuaciones correspondientes.