Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La previa de la Nochebuena se vio sacudida por un llamativo episodio vial en la ciudad de Río Gallegos, cuando un automóvil utilitario perdió el control, embistió y derribó el cerco perimetral de un complejo de departamentos, provocando importantes daños materiales y generando sorpresa e inquietud entre los vecinos del lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió el miércoles 24 de diciembre, cerca de las 19 horas, en un conjunto habitacional ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield. De acuerdo a los primeros testimonios recabados, el conductor del rodado circulaba por la zona cuando, por causas que aún no fueron esclarecidas, perdió el dominio del vehículo e impactó de lleno contra la estructura que delimita el predio.

El estruendo del choque alertó de inmediato a los residentes del complejo, quienes salieron de sus departamentos para encontrarse con una escena inesperada: el cerco perimetral completamente derribado, el utilitario detenido dentro del terreno y restos de la estructura esparcidos en el lugar. Afortunadamente, y pese a la violencia del impacto, no se registraron personas heridas ni lesionadas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los vecinos fue la actitud posterior del conductor. Tras el siniestro, el hombre descendió del vehículo y se retiró del lugar, dejando el utilitario abandonado dentro del complejo. La situación generó desconcierto y preocupación, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de la fecha y la circulación de familias y niños en el sector.

Horas más tarde, y ya entrada la noche, el conductor regresó al lugar con la intención de retirar el rodado, aunque para ese momento el hecho ya había sido advertido por los residentes, quienes habían dado aviso de lo ocurrido. El episodio quedó envuelto en interrogantes respecto a las circunstancias del choque y las razones que llevaron al automovilista a abandonar el vehículo tras el impacto.