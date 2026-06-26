Un episodio de imprudencia al volante ocurrido en el barrio Belgrano de Río Gallegos generó indignación entre vecinos y usuarios de las redes sociales, luego de que una familia denunciara públicamente que el conductor de un automóvil chocó una camioneta que se encontraba correctamente estacionada y escapó del lugar sin hacerse responsable de los daños ocasionados.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió durante la tarde del jueves, alrededor de las 18:29, sobre la calle Batalla Puerto Argentino, frente a un reconocido local comercial. Según el relato difundido por la familia afectada, un automóvil realizaba una maniobra de marcha atrás cuando impactó contra una camioneta que estaba estacionada sobre la vereda opuesta.

Lejos de detenerse para intercambiar datos o informar lo sucedido, el conductor decidió abandonar el lugar, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio ubicado frente al sitio donde ocurrió el siniestro.

La secuencia fue posteriormente difundida en la red social Facebook por la hija del propietario del vehículo dañado, quien acompañó las imágenes con un fuerte descargo dirigido a los responsables.

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“En la tarde de ayer (por el jueves), a las 18:29 horas, en la calle Batalla Puerto Argentino, afuera del Autoservicio Cerca, estos dos muchachitos irresponsables le chocaron el auto a mi papá, yéndose sin hacerse cargo”, expresó la joven en su publicación.

Junto al mensaje, compartió capturas y registros del momento del impacto, además de solicitar la colaboración de los vecinos para lograr identificar a quienes circulaban en el automóvil involucrado. “Les dejo las caritas y, si es posible, le pido a la comunidad que, si los conocen, los etiqueten y hagan llegar esta publicación para avisarles que les doy 24 horas para que aparezcan a hacerse cargo del choque”, escribió.

La joven detalló además las consecuencias del impacto sufrido por la camioneta de su padre, señalando que el choque provocó “la ruptura de la óptica trasera del lado izquierdo y daños en la chapa”.

En el mismo mensaje advirtió que, de no obtener una respuesta voluntaria por parte de los involucrados, avanzarán por la vía legal. “De lo contrario nos acercaremos a realizar la denuncia correspondiente con número de patente, nombre, apellido y cámaras del autoservicio”, sostuvo.