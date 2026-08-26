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Una mañana que transcurría con el ritmo habitual del tránsito se vio interrumpida por un momento de extrema tensión en la zona sur de Río Gallegos. Alrededor de las 10:00 de este miércoles, un hombre que se desempeñaba al volante de una camioneta prestando servicio para la aplicación Uber sufrió una repentina descompensación física mientras se encontraba en pleno trayecto.

Según pudo saber La Opinión Austral, la destreza y la lucidez del conductor en un momento crítico fueron determinantes para evitar un siniestro vial. Al comenzar a sentirse mal y notar que su estado de salud se deterioraba rápidamente, el trabajador mantuvo la calma necesaria para activar de inmediato una red de contención: se comunicó con sus familiares para avisar de la situación y realizó una maniobra precisa para orillar y estacionar el rodado en la concurrida rotonda que conecta la calle Lorenzo con la avenida Ríquez.

Tras el llamado de alerta recibido en la central del 911, efectivos de la Comisaría Tercera acudieron con presteza al lugar de la emergencia. Con el objetivo de garantizar un perímetro seguro para el trabajo de los equipos médicos y evitar embotellamientos o distracciones de otros automovilistas, los uniformados procedieron al corte preventivo de la arteria Lorenzo, en la mano de circulación que desemboca hacia la autovía 17 de Octubre.

A los pocos minutos, una ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) arribó a la escena. El personal sanitario asistió de inmediato al chofer, quien, a pesar del evidente malestar físico, se encontraba consciente al momento de la primera atención en el lugar. Tras ser evaluado minuciosamente dentro de la unidad de auxilio, los profesionales médicos decidieron su traslado preventivo hacia la guardia del nosocomio capitalino para realizarle los estudios clínicos de rigor y determinar el origen del cuadro.

El operativo de seguridad contó además con la colaboración del personal de Tránsito Municipal, quienes ordenaron la circulación en los accesos aledaños mientras duró la atención médica. La contingencia finalizó de manera ordenada una vez que un familiar del conductor se hizo presente en el lugar para retirar la camioneta, permitiendo que las fuerzas de seguridad levantaran la restricción vehicular y se restableciera el flujo normal en la zona.