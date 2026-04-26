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Durante la madrugada de este domingo, un fuerte accidente de tránsito se registró en el barrio Jardín, cuando dos autos chocaron en la intersección de las calles Malaspina y Avenida Sureda. Como consecuencia del impacto, uno de los vehiculos terminó incrustado contra el cerco de una vivienda.

El siniestro involucró a un Chevrolet Cobalt negro y un Volkswagen Voyage gris, que por causas que aún se investigan colisionaron violentamente y por el fuerte impacto terminaron sobre la vereda.

Tras el accidente, ambos conductores recibieron asistencia médica en el lugar, aunque uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Regional para una atención más compleja debido a las lesiones sufridas.

En el lugar trabajó personal de la División Cuartel Uno, con la dotación del Móvil 805, que llevó adelante una inspección exhaustiva para prevenir riesgos. Debido a la gran deformación de las estructuras metálicas de los vehículos, los bomberos utilizaron equipo de corte hidráulico para acceder a las baterías y desconectarlas, evitando así posibles cortocircuitos o incendios.

El operativo contó además con la intervención de efectivos de la Comisaría Primera y del equipo de emergencias del hospital local, quienes coordinaron las tareas de asistencia y seguridad en la escena.