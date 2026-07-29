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Una colisión múltiple ocurrida durante la tarde del martes sobre la avenida de los Mineros, frente a la Escuela N° 54 de Río Turbio, movilizó a los equipos de emergencia de la Cuenca Carbonífera. El siniestro involucró a tres vehículos y obligó a la intervención inmediata de la División Cuartel 9°, cuyos efectivos asistieron a uno de los ocupantes y realizaron diversas tareas preventivas para evitar que la situación derivara en consecuencias mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el operativo se desarrolló entre las 15:30 y las 15:51, luego de que los servicios de emergencia fueran alertados sobre un accidente de tránsito en uno de los sectores más transitados de la localidad. En pocos minutos, la dotación de Bomberos llegó al lugar y comenzó con las tareas de asistencia y aseguramiento de la escena.

De acuerdo con la información oficial, en el siniestro estuvieron involucrados una camioneta Ford Ranger, un utilitario Fiat Fiorino y una Renault Duster. Aunque las circunstancias que originaron la colisión aún no fueron informadas oficialmente, la prioridad de los equipos intervinientes fue asistir a los ocupantes y minimizar cualquier riesgo adicional producto del impacto.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que uno de los conductores requería atención preventiva. Como parte del protocolo de actuación en este tipo de emergencias, procedieron a inmovilizar la zona cervical mediante la colocación de un cuello ortopédico, estabilizando al paciente hasta la llegada del personal sanitario.

Posteriormente, el ocupante fue trasladado al nosocomio local para una evaluación médica más exhaustiva. Según se informó, el traslado tuvo un carácter preventivo, mientras que el resto de las personas involucradas no presentó lesiones que requirieran asistencia hospitalaria.