Durante la tarde de este lunes, un choque entre un automóvil Chevrolet Corsa y un colectivo de transporte urbano generó un importante caos vehicular sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, una de las arterias más transitadas de la capital santacruceña. El episodio no dejó personas con lesiones de gravedad ni daños materiales significativos.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el hecho ocurrió pasando la intersección con la calle Sarmiento, en un horario de alto flujo vehicular, cuando la avenida concentra tanto el tránsito particular como el transporte público y comercial. La colisión provocó la interrupción de uno de los carriles, lo que derivó en largas filas de vehículos, bocinazos y demoras que se extendieron por varios minutos, alterando la rutina habitual de quienes circulaban por la zona céntrica.

Tras el choque, intervino personal del Comando de Patrullas, efectivos de la Comisaría Primera y agentes de Tránsito Municipal. El operativo se desplegó rápidamente con un corte perimetral parcial, destinado a garantizar la seguridad de los involucrados y permitir las tareas de control sin poner en riesgo a peatones ni conductores. En paralelo, se procedió a la verificación de la documentación de ambos rodados, sin que se detectaran irregularidades ni infracciones administrativas.

El lugar donde fue chocado el rodado de menor porte. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Como ocurre en este tipo de siniestros, los agentes también realizaron controles preventivos para constatar el estado de los pasajeros del colectivo y de los ocupantes del vehículo menor. De acuerdo a la información recabada, ninguno de ellos presentó lesiones que requirieran asistencia médica, por lo que no fue necesario el traslado a centros de salud ni la intervención del servicio de emergencias.

La avenida Kirchner, eje comercial y administrativo de la ciudad, suele concentrar una alta densidad vehicular, especialmente en horarios pico, lo que multiplica las consecuencias de los choques, aun cuando estos no revistan gravedad. Luego de completadas las actuaciones de rigor y despejada parcialmente la calzada, se permitió que ambos conductores continuaran su marcha, normalizándose de manera gradual el tránsito en la zona.