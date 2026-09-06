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Un patrullero de la Policía y una Volkswagen Suran protagonizaron un choque este domingo, alrededor de las 11 de la mañana, en la intersección de Mascarello y Alcorta.

Según la información preliminar, la Suran circulaba por Mascarello en dirección hacia avenida Kirchner, mientras que el patrullero avanzaba por Alcorta y se dirigía a atender una emergencia.

Por causas que todavía no fueron determinadas, ambos vehículos colisionaron. Aún no se pudo establecer cuál de los dos habría pasado con el semáforo en rojo, por lo que las circunstancias del accidente son investigadas.

Producto del impacto, la camioneta policial quedó cruzada sobre la calle, mientras que la Suran terminó varios metros más adelante, sobre Mascarello.

Siete personas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica: tres ocupantes de uno de los vehículos y cuatro del otro.

Personal policial trabaja en el lugar y el tránsito permanece interrumpido mientras se realizan las tareas correspondientes.