La tarde del primer día del año se vio alterada en uno de los puntos neurálgicos de Río Gallegos por un siniestro vial que, aunque no tuvo consecuencias de gravedad, generó preocupación entre los vecinos y obligó a un importante despliegue preventivo de los servicios de emergencia. El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en la rotonda de la avenida Eva Perón, frente a la Terminal de Ómnibus y sobre la Autovía 17 de Octubre, un sector de tránsito intenso que concentra el ingreso y egreso de vehículos particulares, transporte público y micros de larga distancia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio involucró a una camioneta Chevrolet de color gris que circulaba por la zona cuando, por motivos que aún se encuentran bajo análisis, el conductor habría realizado una maniobra indebida.

De acuerdo con las primeras versiones, esa maniobra no habría sido intencional y estaría vinculada a una situación puntual que todavía no fue esclarecida por los investigadores. El vehículo terminó impactando contra un montículo de tierra colocado como protección de un dispositivo de riego perteneciente a la Municipalidad de Río Gallegos, el cual sufrió daños y quedó fuera de funcionamiento tras el choque.

La zona en la que se registró el siniestro. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO

En el rodado viajaban un hombre de aproximadamente 30 años y su hijo de tres años. Producto del impacto, el menor habría sufrido un golpe, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial que se encontraba en la zona y la solicitud de una ambulancia.

Los profesionales de la salud arribaron al lugar y realizaron una primera evaluación clínica, determinando en principio que el niño no presentaba lesiones de gravedad. Sin embargo, ante la inquietud de los familiares y como medida estrictamente preventiva, se decidió su traslado a la guardia del hospital local en un vehículo particular, acompañado por un efectivo policial, para efectuar estudios más completos debido a que el golpe se había producido en la cabeza.

Mientras se desarrollaba la asistencia sanitaria, efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría con jurisdicción en el sector trabajaron en el lugar para asegurar el perímetro y relevar las circunstancias del hecho. A su vez, personal de Tránsito Municipal desplegó tareas de ordenamiento vehicular y prevención, ya que la rotonda debió ser parcialmente cerrada al tránsito. Como vía alternativa, se habilitó la calle Paseo de los Arrieros para permitir la circulación y evitar mayores demoras, en un horario en el que la afluencia vehicular suele incrementarse.

También se hizo presente un móvil de Servicios Públicos Sociedad del Estado, cuyos operarios constataron el estado del sistema de riego municipal dañado por el impacto, confirmando que el mismo quedó fuera de servicio y requerirá tareas de reparación. Este tipo de dispositivos, ubicados en espacios estratégicos de la ciudad, cumplen un rol clave en el mantenimiento de áreas verdes y su afectación genera un impacto adicional que deberá ser evaluado por el municipio.

La camioneta y un móvil de Tránsito en las inmediaciones. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO

De acuerdo con testimonios de vecinos y ocasionales testigos, tras el accidente se vivieron momentos de tensión protagonizados por el conductor de la camioneta, quien evidenciaba un fuerte cuadro de estrés emocional. En ese contexto, y siempre de manera preventiva, el hombre habría sido trasladado a la Comisaría Segunda para resguardar su integridad y la de terceros, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.