Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un choque múltiple en Río Gallegos movilizó este domingo a los servicios de emergencia tras la colisión de cuatro vehículos en la Ruta de Circunvalación. Como consecuencia del impacto, una persona quedó atrapada dentro de uno de los rodados y debió ser rescatada mediante maniobras de extricación.

Tras la alerta de la Central, los servicios de emergencia se desplegaron en el sector para asistir a las personas involucradas. En el lugar trabajaron efectivos de la División Grupo Especial Zona Sur, la Comisaría Séptima, el Comando de Patrullas, dos ambulancias del Hospital Regional de Río Gallegos y personal de Tránsito Municipal. El operativo se desarrolló entre las 7:03 y las 8:16.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el siniestro había involucrado a cuatro vehículos: un Volkswagen Gol, un Peugeot 207, un Renault Logan y un Renault Sandero.

Ante la presencia de una persona atrapada, los efectivos de la División Grupo Especial Zona Sur realizaron tareas de estabilización de las estructuras de los vehículos y posteriormente llevaron adelante maniobras de extricación para poder liberarla.

Una vez concretado el rescate, personal sanitario asistió a la víctima en el lugar y posteriormente fue trasladada en una ambulancia al Hospital Regional de Río Gallegos para recibir atención médica.