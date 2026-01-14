Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El inicio del año encontró a la provincia de Santa Cruz con un intenso trabajo preventivo en rutas y accesos urbanos. En el marco de los operativos diagramados para el comienzo de la temporada estival, la Dirección General de la Policía Caminera difundió el balance correspondiente a la primera semana de enero de 2026, un período marcado por un alto movimiento vehicular y una presencia reforzada del Estado en materia de seguridad vial y ciudadana.

Entre el 5 y el 11 de enero, los efectivos de la Policía Caminera desplegaron controles sistemáticos a lo largo y ancho del territorio provincial, con especial énfasis en corredores estratégicos, accesos a localidades y zonas de mayor circulación por el receso de verano.

El resultado del operativo da cuenta de la magnitud del trabajo realizado: 12.837 vehículos fueron controlados y 30.779 personas debieron acreditar su identidad ante las fuerzas de seguridad, en un esquema preventivo que buscó reducir riesgos y detectar situaciones irregulares antes de que deriven en hechos más graves.

Según pudo saber La Opinión Austral, uno de los datos que vuelve a poner el foco en la responsabilidad individual al volante es el registro de 15 retenciones por alcoholemia positiva. Si bien el número representa una porción menor frente al total de conductores controlados, desde la fuerza remarcan que cada caso implica un riesgo concreto para la vida propia y la de terceros, especialmente en rutas extensas y con condiciones climáticas variables como las santacruceñas.

Uno de los controles realizados en el interior de Santa Cruz. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A esto se suman 38 actas de infracción labradas por diversas faltas a la normativa vigente y 19 secuestros vehiculares, vinculados principalmente a irregularidades en la documentación o a condiciones que impedían una circulación segura.

El balance semanal también arrojó un dato relevante en términos de seguridad judicial. Durante los controles, cinco personas que registraban medidas activas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, conocido como SIFCOP, fueron detectadas. Se trata de individuos que eran buscados por la Justicia y que, tras ser demorados, quedaron a disposición de los juzgados correspondientes. Cumplidos los plazos legales, fijaron domicilio y continuaron su recorrido, dejando en evidencia el rol clave que cumplen estos operativos como herramienta de articulación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

Desde la Dirección General de la Policía Caminera destacaron que estos procedimientos no solo apuntan a sancionar conductas indebidas, sino fundamentalmente a prevenir accidentes y fortalecer la presencia del Estado en rutas y ciudades.