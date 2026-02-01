Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del sábado en Río Gallegos estuvo atravesada por un fuerte despliegue policial que combinó controles viales, patrullajes preventivos y presencia en puntos estratégicos de la ciudad. Entre las distintas intervenciones realizadas, un procedimiento en el barrio Jorge Newbery se transformó en el eje central del operativo al derivar en el secuestro de marihuana, la demora de cuatro personas mayores de edad y la apertura de actuaciones bajo la órbita de la Justicia Federal.

El dispositivo de seguridad se desarrolló entre las 2 y las 7 de la mañana, en cumplimiento de directivas emanadas de la Superintendencia de Seguridad, con coordinación de la Dirección General de Operaciones y la Dirección General Regional Sur. El esquema incluyó controles vehiculares en diferentes sectores de la capital provincial, patrullajes en barrios y tareas de prevención vinculadas a la salida de personas de locales nocturnos, un horario sensible en materia de seguridad urbana.

Uno de los ocupantes del rodado tras ser detenido. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Participaron efectivos de la totalidad de las comisarías locales, del Comando de Patrullas y de la Dirección General Regional Sur, junto a cuerpos especiales del Departamento de Orden Urbano como el Grupo de Operaciones Motorizadas, la División de Operaciones Rurales, Infantería y la División Canes. Se trató de un despliegue amplio, con presencia visible en calles y accesos, una postal habitual en operativos de este tipo que buscan desalentar delitos y reforzar la sensación de control en horarios de mayor circulación nocturna.

En ese contexto, una de las intervenciones más relevantes se produjo en inmediaciones del barrio Jorge Newbery. Allí, personal del Grupo de Operaciones Motorizadas procedió a la demora de un Volkswagen Gol en el que se desplazaban cuatro personas mayores de edad. Según pudo saber La Opinión Austral, durante la verificación, los efectivos observaron en el interior del vehículo elementos que podrían estar vinculados con estupefacientes, lo que motivó la inmediata intervención de la División Canes.

El can antinarcóticos confirmó las sospechas iniciales al marcar la posible presencia de droga. Tras la inspección correspondiente, se constató la existencia de dos envoltorios con marihuana. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. Los cuatro ocupantes fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda, mientras que el rodado quedó secuestrado a disposición de la justicia.

Los envoltorios estaban dentro de dos bolsas ziploc. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, el operativo incluyó otras intervenciones. En la costanera local, personal del Grupo de Operaciones Motorizadas demoró a un motociclista, dando intervención a Tránsito Municipal, que procedió al secuestro del rodado por falta de documentación. Asimismo, a requerimiento del área municipal de Comercio, se realizaron acompañamientos en locales nocturnos para verificar documentación habilitante, sin que se registraran irregularidades de relevancia.