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Un incendio de carácter accidental se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda de Río Gallegos, luego de que el propietario dejara alimentos cocinándose y se retirara a descansar. La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas provocaran daños mayores.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:02 en un domicilio ubicado sobre calle Alfredo Yabra al 20, donde una dotación de la División Cuartel 2° de Bomberos acudió a bordo del móvil de ataque M-1003 tras recibir el alerta por un principio de incendio.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se originó cuando una fuente de calor permaneció encendida mientras el dueño de la vivienda dormía. El sobrecalentamiento provocó la ignición de materiales combustibles en el sector de la cocina, permitiendo que el fuego se extendiera inicialmente por ese ambiente y alcanzara la parte superior de la estructura.

Al llegar al lugar, los efectivos desplegaron una línea de ataque de 38 milímetros para sofocar rápidamente las llamas. Posteriormente realizaron tareas de remoción de materiales afectados y enfriamiento de la zona para evitar una posible reactivación del fuego.

Como medida preventiva, el propietario fue trasladado al Hospital Regional Río Gallegos para una evaluación médica. Según se informó, no presentó lesiones de gravedad.

El operativo concluyó a las 03:42, luego de asegurar el perímetro en conjunto con personal de la Comisaría Seccional Cuarta.