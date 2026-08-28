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El debate oral por el crimen de Nelson Ariel Romero comenzó este viernes en Río Gallegos. El empresario de 56 años había desaparecido el 19 de agosto de 2024 y cuatro días después fue encontrado semienterrado en un descampado de la ciudad.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 28 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Por el homicidio llega a juicio como único acusado José Daniel Cabrera Gallardo, entonces suboficial del Ejército Argentino, quien permanece detenido y está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante el juicio se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas registros de cámaras de seguridad, telefonía celular, pericias forenses y rastros de sangre.

La causa es uno de los casos más resonantes de Río Gallegos y ahora será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió con Romero y la responsabilidad del único imputado.