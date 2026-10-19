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Una mujer de 23 años llegó a una remisería de Puerto Deseado con lesiones visibles en el rostro y pidió ayuda durante la madrugada del lunes 19. Según denunció, había discutido con su pareja, quien la golpeó y luego la siguió hasta el lugar. Intervino la Comisaría local.

Un llamado anónimo al 911 alertó a la Policía cerca de las 4:15 sobre la presencia de una mujer herida en la remisería San Jorge, en la esquina de Rosa de Wilson y doctor Fernández.

Al llegar, los efectivos encontraron a una joven con manchas de sangre y llorando. La chica le contó a los uniformados que su pareja, de 29 años, le había dado golpes de puño y patadas en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Tras ser agredida logró escapar.

Asimismo, la mujer aportó características del hombre y dijo que seguramente estaría en la vivienda que alquilaban juntos. Durante un rastrillaje por la zona, los policías lo encontraron cuando intentaba ingresar al inmueble.

La información policial brindada a La Opinión Austral señaló que el agresor estaba en evidente estado de ebriedad y que reaccionó de manera agresiva ante las preguntas de los efectivos. También arrojó un celular y trató de patear al personal.

Él fue detenido y ella se descompensó

El hombre fue aprehendido, quedó incomunicado y, tras ser examinado por un médico, fue alojado en la dependencia. En tanto, la mujer recibió atención en el hospital y luego formalizó la denuncia en la Oficina de la Mujer. Allí solicitó medidas de prohibición de acercamiento y contacto.

Además, este medio pudo conocer que mientras realizaba el trámite, la mujer se descompensó y manifestó dolor de cabeza e inflamación en el antebrazo y la muñeca derechos. Por ese motivo, solicitaron un nuevo traslado al hospital para realizarle estudios radiográficos y suministrarle analgésicos.

Finalmente, la joven manifestó que no quería recibir asistencia de la Dirección de Políticas de Género. El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1, que dispuso que el hombre cumpla los plazos legales, fije domicilio y quede a disposición del magistrado.